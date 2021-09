Volta-redondense é selecionada para a 16ª conferência climática - Divulgação

Publicado 13/09/2021 18:20

Volta Redonda - A estudante do ensino médio e ativista climática, Marina Guião de Souza Lima, 17 anos, moradora de Volta Redonda foi selecionada como representante do Brasil, na 16ª Conferência da Juventude sobre Mudanças Climáticas (COY16).

Marina, também fará parte da delegação do ‘Fridays For Future Brasil’, com 14 jovens de todas as regiões do país, na 26ª Conferência das Partes da Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26). Os eventos serão realizados em Glasgow, Escócia- Reino Unido, de 28 de outubro a 12 de novembro de 2021.

A aluna entrou em contato com o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) para informar sobre sua participação no evento internacional e também para solicitar o apoio do Movimento.

“Sei que o MEP, tem uma pegada ambiental muito presente na região, inclusive, capto dados do Movimento. Bem, a minha ida e das colegas para o evento demanda apoio financeiro, para tanto precisamos do apoio de todo mundo. Representar a nossa cidade, no maior evento de clima do mundo é uma responsabilidade, e o apoio financeiro nas doações financeiras será a concretização da participação”, disse Marina.

A estudante que enviou ao MEP-VR, os links e fotos de suas atividades, inclusive na região da Amazônia em 2020, explicou como as pessoas podem ajudar.

“Estou buscando recursos para custear as despesas da viagem. Você - ou sua empresa - pode investir qualquer quantia nessa causa. Todos os comprovantes de gastos serão apresentados aos apoiadores, que terão suas logomarcas divulgadas nas mídias sociais. O orçamento apresentado refere-se a uma única delegada”, esclareceu.