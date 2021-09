Voltaço é derrotado pelo Jacuipense-BA - Divulgação

Voltaço é derrotado pelo Jacuipense-BADivulgação

Publicado 12/09/2021 11:47

Volta Redonda - O Voltaço foi derrotado por 1 a 0 pelo Jacuipense-BA, na noite deste sábado, dia 11, no estádio do Barradão. O gol da partida foi marcado por Bruninho.

O jogo

O Volta Redonda até conseguiu abrir o placar aos oito minutos, mas o árbitro da partida marcou falta do Olávio, anulando o gol tricolor. A Jacuipense respondeu com Bruninho, que acertou o travessão em chute de fora da área, porém, a primeira etapa terminou sem gols no Barradão.

Na volta do intervalo, a partida retornou equilibrada, até que os donos da casa abriram o placar aos 21 minutos, com Bruninho. Atrás no placar, o Esquadrão de Aço se mandou em busca do empate e assustou com Emerson Jr., Olávio e Bruno Barra, que teve a melhor chance de marcar, mas, por muito pouco, não alcançou um cruzamento de Marcos Vinícius e desviou para o gol.

Na próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço visita o Floresta-CE, sábado, dia 18, às 15h, no estádio Franzé Morais.