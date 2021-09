MEP-VR e OAB-VR em reunião - Divulgação

MEP-VR e OAB-VR em reunião Divulgação

Publicado 11/09/2021 09:57 | Atualizado 11/09/2021 10:00

Volta Redonda - Integrantes do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) participaram de uma reunião com o presidente da OAB-VR, Rodrygo Vidal Gomes Monteiro. O encontro aconteceu nesta sexta-feira, dia 10, e foi intermediado por Izaías Francisco da Cruz Neto, ligado às comissões da entidade.

O Movimento foi representado pelos conselheiros Luiz Gustavo Cavalcanti Araújo, Amanda Mattos e José Maria da Silva (Zezinho) que durante a conversa falaram sobre a história e as atuações do MEP, na sua continuada interdependência nas movimentações.

“A busca pela ética na política fez nascer em Volta Redonda, o Movimento em 1997 , e tem hoje nas suas movimentações pilares ligados à política como serviço, a educação e às questões ambientais. A marca sempre na linha dos direitos humanos”, explicou Amanda.

O conselheiro e advogado, Luiz Gustavo apontou as diferentes articulações e mediações sociopolíticas feitas pelo MEP.

“O Movimento cresceu e ganhou crédito e hoje mantém diálogo com as instituições e segmentos sociais, inclusive com mediação de debates político nos diferentes processos eleitorais da cidade, promovendo debates, buscando valorizar sempre a democracia”, destacou o conselheiro e advogado.

O presidente da OAB-VR, Rodrygo Vidal Gomes Monteiro, considerou a oportunidade importante.

“Agradeço o aceite de vocês para nosso diálogo. A OAB, tem uma função social e a proximidade com a sociedade é muito importante. Tenho procurado trabalhar na linha da proatividade e do diálogo”, disse.

O diretor executivo do MEP-VR, José Maria da Silva, o Zezinho, comentou sobre a relação advocacia e comunidade.

“O encontro foi muito positivo, ficamos agradecidos, tanto que o Dr. Rodrigo solicitou ao Dr. Izaías, agendar um novo encontro para discutir com o MEP possíveis projetos em articulação com a OAB”, finalizou Zezinho.