Mais dois óbitos confirmados por covid-19, em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 10/09/2021 20:12

Volta Redonda - O boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 10, com os dados sobre a covid-19 em Volta Redonda registra mais duas mortes. Com a atualização, a cidade chega a 1.183. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dos dois óbitos, um ocorreu no mês de abril deste ano.

Ainda de acordo com o informativo, as taxas de ocupação dos leitos na rede pública seguem da seguinte maneira: 30% de UTI e 33% dos leitos clínicos. Nos hospitais particulares, 12% dos leitos de UTI e 26% dos leitos clínicos.



No município, os casos confirmados da doença são 38.903 e os notificados como suspeitos são 96.054.