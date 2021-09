Polícias reforçam patrulhamento em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 09/09/2021 18:03 | Atualizado 09/09/2021 19:06

Volta Redonda - Uma ação envolvendo agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil e do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) teve início em Volta Redonda. A operação começou na manhã desta quinta-feira, dia 09, nos bairros Vila Brasília, Coqueiros e Mariana Torres.

O delegado titular da 93ª DP, Edezio Ramos, confirmou ao Jornal O Dia que o objetivo da ação é reprimir o tráfico de drogas nesses locais.

“Essa operação vai acontecer durante alguns dias, ininterruptamente, nos sentido da gente conseguir promover a normalidade dessas áreas. Porque tivemos nos primeiros dias do mês de setembro, uma quantidade significativa de homicídios. Então para que isso não aumente ainda mais, estamos atuando desta forma para coibir a ação do tráfico de drogas nesses locais. A gente sabe que o tráfico acaba sendo o pano de fundo da prática de vários homicídios, inclusive os que aconteceram logo no início deste mês na cidade”, disse o Delegado.