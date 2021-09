Programação de vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira, dia 09, em VR - Reprodução

Publicado 09/09/2021 00:51

Volta Redonda - A vacinação contra covid-19 segue em Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 09, em todas as Unidades de Saúde, das 08h às 16h. A programação inclui a aplicação da primeira dose para adolescentes de 16 anos ou mais (sem comorbidades).



Também receberão a vacina, adolescentes de 12 a 15 anos (com comorbidades), pessoas acima de 18 anos ainda não vacinadas, gestantes, puérperas e lactantes acima de 12 anos. No ato da vacinação, é necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Já a aplicação da segunda dose será destinada para aqueles vacinados com a 1ª dose da AstraZeneca e Pfizer até 24/06/2021 e com CoronaVac para vacinados com a 1ª dose até 18/08/2021.

A aplicação da terceira dose será direcionada para idosos acima de 70 anos vacinados até 18/03 com a segunda dose. Quem for receber a segunda ou a terceira dose deverá apresentar o cartão de vacinação covid.