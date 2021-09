Material apreendido no bairro Três Poços em VR - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Três Poços em VRDivulgação/ PM

Publicado 08/09/2021 11:34

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem e apreenderam um adolescente, na tarde de terça-feira, dia 07, em Volta Redonda. A dupla foi detida, após trocar tiros com a PM, no bairro Três Poços. Os policiais foram ao local para coibir um baile funk irregular e foram recebidos a tiros.

Depois do confronto, o homem e o adolescente foram localizados pela PM e o seguinte material foi apreendido: 01 revólver, 03 munições intactas, 02 deflagradas e 01 picotada, 29 pinos de cocaína, 02 barras de maconha, 02 comprimidos de LSD, 03 comprimidos de ecstasy, 02 rádios transmissores, 01 capa de colete balístico, R$ 147 e 01 folha com anotações do tráfico.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.