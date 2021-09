Confira a programação de vacinação contra covid-19 em Volta Redonda - Divulgaç~]ao

Confira a programação de vacinação contra covid-19 em Volta Redonda

Publicado 07/09/2021 18:24 | Atualizado 07/09/2021 18:25

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 08, Volta Redonda aplica a vacina contra covid-19 para pessoas com 17 anos completos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também poderão receber a primeira dose quem tem mais de 18 anos e ainda não se vacinou, adolescentes de 12 aos 16 anos com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes acima de 12 anos.

A terceira dose da vacina também estará disponível para idosos de 70 anos vacinados com as duas doses até 17/03. A aplicação para este público ocorrerá em todas as Unidades de Saúde, das 08h às 16h, e com horário estendido até as 18h, nos seguintes locais: Retiro II, Vila Mury, Volta Grande, Santa Cruz, Conforto, Siderlândia, São Geraldo e Vila Rica/ Tiradentes.

Segunda dose



A aplicação da segunda dose acontecerá na Ilha São João, das 08h às 18h, no sistema drive-thru para vacinados com Astrazeneca e Pfizer até o dia 23/06. E para vacinados com CoronaVac até 17/08. De acordo com a SMS, não chegaram novas doses de Astrazeneca e quem precisa desta vacina poderá se valer da intercambialidade com a Pfizer.