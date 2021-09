Ensaio II do MEP sobre "VR: Cidade Universitária" - Divulgação

Publicado 06/09/2021 10:02

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) lança o “Ensaio II” sobre o tema ‘VR cidade universitária’. O lançamento acontece nesta semana e é uma sequência do material produzido a partir do ‘Ensaio I’, publicado na página do Movimento em agosto

Segundo o MEP-VR, “o Ensaio II pontua a mesma linha de raciocínio do Ensaio I, acrescenta provocações e possibilidades que o tema sugere. Há nos textos aspectos instigadores que mostram a necessidade de se pensar em estruturar a cidade em sinergia com os vários estabelecimentos de ensino superior, também de ensino médio, em consonância com os diferentes serviços que emergem na nova realidade socioeconômica e socioeducacional de Volta Redonda”.

Ainda de acordo com o Movimento, o grande desafio para Volta Redonda é ‘reinventar-se’ e buscar entender que existe um momento novo.

“Precisamos trabalhar para que haja de fato, a busca da integração universidades – cidade, na produção acadêmica, nas urgentes estruturações dos equipamentos urbanos, no saneamento dos passivos socioambientais, também na qualificação e dinamização dos diferentes serviços que movimentam a economia a cidade. Um novo arranjo para Volta Redonda emerge paulatinamente, claro, e não dispensa, joga fora sua identidade originária a cidade industrial, a ‘company town’”, diz a nota do MEP-VR.

O ensaio II pode ser conferido na página do MEP-VR, através do link: https://mepvr.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Volta-Redonda-Cidade-Universitaria-Ensaio-II.pdf

