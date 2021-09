Material apreendido após troca de tiros em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 05/09/2021 23:54

Volta Redonda - Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos foi registrada no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, neste domingo, dia 05. De acordo com as informações da PM, os agentes foram ao local para verificar uma denúncia sobre o tráfico de drogas.

Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Não houve registro de feridos e os suspeitos fugiram.

A ação resultou na apreensão do seguinte material: 01 pistola 9 milímetros, 15 munições e 01 aparelho celular. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.