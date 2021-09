Partida entre Voltaço e Ferroviário-CE acontece neste sábado, dia 4, no Raulino de Oliveira - Divulgação

Publicado 04/09/2021 09:51

Volta Redonda - Neste sábado, dia 4, o Volta Redonda recebe o Ferroviário-CE, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira. O Esquadrão de Aço precisa de uma vitória para seguir vivo na briga pelo G4 do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Voltaço está na sexta colocação, com 19 pontos, a dois pontos do quarto colocado e a três do líder. O técnico Neto Colucci falou sobre a importância do time manter a concentração os 90 minutos.

“Os três pontos são muito importantes para continuarmos na briga, sem ter que torcer para ninguém e dependendo somente da gente para garantir a classificação. Sempre falamos que estamos na expectativa de vitórias, de que trabalhamos bastante a semana e aí chega na hora, cometemos falhas e damos os gols para os adversários, o que não acontece ao contrário. A cobrança é grande e acabou a gordura que tínhamos, porque o que não podíamos errar, já erramos até demais. Agora é parar de errar e começar a acertar, porque precisamos vencer este jogo de qualquer maneira e não pode existir outro resultado”, falou.

Para este jogo, Voltaço não irá contar com o volante Wallisson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, os zagueiros Grasson e Heitor, que foram expulsos, e com o atacante MV, que está no Departamento Médico.