Material do tráfico de drogas apreendido no bairro Santa Cruz em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Material do tráfico de drogas apreendido no bairro Santa Cruz em Volta RedondaDivulgação/ PM

Publicado 03/09/2021 17:10 | Atualizado 03/09/2021 17:13

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam na noite de quinta-feira, dia 2, grande quantidade de cocaína em Volta Redonda. A apreensão aconteceu no Residencial Ingá I, no bairro Santa Cruz.

No local, foram apreendidos: 1.380 papelotes de cocaína, 120 pinos de cocaína, um rádio transmissor, 03 bases carregadoras de rádio transmissor, 01 balança de precisão, 01 mochila, 02 cintos táticos e material para endolação.

Os policiais foram ao endereço por conta de uma denúncia sobre o tráfico de drogas. Segundo a PM, os suspeitos fugiram para uma área de mata quando perceberam a presença dos policiais. Ninguém foi preso. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.