Sem nova remessa, VR suspende aplicação da 2ª dose de CoronaVac - Reprodução/ Internet

Publicado 02/09/2021 12:24

Volta Redonda - Sem novas remessas de CoronaVac, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda suspendeu a aplicação de segundas doses da vacina.

Segundo informou a SMS, o município está sem estoque de CoronaVac desde quarta-feira, 1º. Ainda de acordo com a prefeitura, a cidade pretende retomar a vacinação, assim que o Ministério da Saúde volte a distribuir este tipo de vacina.

O Instituto Butantan, responsável pela fabricação do imunizante no Brasil, informou que entregou ao Ministério da Saúde 10 milhões de doses, que estariam ainda estocadas no ministério.