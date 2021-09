Morre mulher atropelada por ônibus em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 01/09/2021 23:02

Volta Redonda - A idosa, de 77 anos, que foi atropelada por um ônibus elétrico do Tarifa Comercial Zero, morreu na noite desta quarta-feira, dia 1º, no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda.

passou por uma cirurgia no HSJB, mas não resistiu. O A vítima do atropelamentono HSJB, mas não resistiu. O acidente aconteceu no início desta tarde na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado.

De acordo com uma nota divulgada pela prefeitura, a motorista do ônibus também foi levada para o HSJB em estado de choque.