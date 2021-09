Homem é assassinado em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 01/09/2021 10:45 | Atualizado 01/09/2021 11:13

Volta Redonda - Na manhã desta quarta-feira, dia 1º, um homem foi assassinado com vários tiros, no bairro Conforto, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4).

De acordo com informações de testemunhas, ele estava em um veículo de aplicativo, no momento em que outro carro se aproximou, dois homens desceram e mandaram o motorista correr e efetuaram os disparos contra a vítima que estava no banco do carona.

Até o momento desta publicação não havia informações sobre o que motivou o crime.

Câmeras de segurança flagram momento em que homem é assassinado dentro de carro de aplicativo no bairro Conforto, em Volta Redonda. Crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 1º.



