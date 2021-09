A Sala do Advogado é fruto de uma parceria pioneira da Seccional da OAB-VR e a Secretaria Estadual de Segurança Pública - Divulgação

Volta Redonda - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda terá uma Sala dos Advogados na Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, também conhecida como Casa de Custódia, no bairro Roma. A montagem do local está em fase de conclusão.

A iniciativa irá permitir aos profissionais da área maior agilidade na expedição de eventual documentação, como uma petição, por exemplo, além de ofertar um ambiente climatizado com computadores e internet, para peticionamento eletrônico.

A Sala do Advogado estará disponível para a classe de toda a região e é resultado de uma parceria pioneira da Seccional da OAB-VR e a Secretaria Estadual de Segurança Pública.

“Nossa missão é valorização da classe. Identificamos que os profissionais que atuam no sistema criminal e penitenciário enfrentam dificuldades para o atendimento ao cliente, pois caso precisem elaborar uma simples petição, atualmente, eles precisam se deslocar até seus escritórios, demandando tempo, custo e desgaste pessoal. Mas com a Sala do Advogado, a classe da nossa região, terá à disposição um espaço a altura das suas necessidades e funcionando sete dias por semana, das 9h às 17h”. disse o presidente da OAB-VR, advogado Rodrygo Monteiro.

O secretário geral da OAB-VR, o advogado Bruno Oliveira que, atua na área criminal, comentou que a Sala do Advogado, na Casa de Custódia, dará dignidade ao profissional que passa a contar com espaço confortável para organizar depoimentos, redigir petições, entre outros.

“Este espaço representa um grande avanço para todos os advogados, além de demonstrar que havendo diálogo entre as instituições e sociedade civil há sempre progresso”, completou, lembrando que a Sala do Advogado atenderá profissionais de diversas cidades da região, entre elas, Angra dos Reis e Paraty.

Além da Sala do Advogado, a Casa de Custódia que atende todas as cidades do Sul Fluminense conta com programas de ressocialização dos detentos. O diretor da unidade, Oswaldo Fernandes de Oliveira, destacou a realização de cursos profissionalizantes como de pintor e padeiro, entre outros, cujo objetivo é dar aos detentos formação profissional, além de utilizar o aperfeiçoamento dos novos profissionais no dia a dia da Cadeia Pública.

“A Sala do Advogado vem acrescentar muito ao nosso projeto de uma unidade com ambiente adequado para atender tantos os profissionais que atuam aqui, quanto para abrigar nossos detentos”, explicou.

Ainda de acordo com Oswaldo Fernandes de Oliveira, a unidade recebeu pinturas, realizada pelos próprios presos e passou a contar com espaço adequado para diversos atendimentos, entre eles, sala de fisioterapia. A unidade foi projetada para abrigar 302 internos, mas atualmente tem 260 presos, incluindo mulheres.