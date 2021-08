Voltaço perde para o Santa Cruz-PE no Mundão do Arruda - Divulgação/ VRFC

Publicado 30/08/2021 23:44 | Atualizado 30/08/2021 23:47

Volta Redonda - O Voltaço foi derrotado por 2 a 1 pelo Santa Cruz-PE na noite desta segunda-feira, dia 30. A partida válida pela série C do Campeonato Brasileiro aconteceu no Mundão do Arruda. Pipico e Bruno Calixto marcaram para os donos da casa e Pedrinho marcou o gol tricolor.

Confira como foi o jogo



O Volta Redonda, aos nove minutos, com Luciano Naninho lançou MV, que bateu cruzado e obrigou Jordan a fazer grande defesa. O Santa Cruz abriu o placar com Pipico, aos 12 minutos de jogo. Os donos da casa continuaram pressionando, mas pararam em Vinícius Dias, que fez, pelo menos, três grandes defesas para evitar o segundo gol adversário ainda na primeira etapa.

Na volta intervalo, o Esquadrão de Aço chegou ao empate aos 28 minutos com Pedrinho, que, após passe de Wallisson, driblou o marcador e bateu forte para igualar o placar. A igualdade não permaneceu muito tempo no placar, porque os donos da casa marcaram o segundo com Bruno Calixto, aos 36 minutos.

Nos acréscimos, o Voltaço teve a chance do empate novamente com Pedrinho, mas Jordan fez grande defesa em cobrança de falta e evitou o empate tricolor.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Ferroviário-CE, no sábado, dia 4, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira.