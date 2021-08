Primeiro encontro pedagógico presencial de 2021 do MEP-VR - Divulgação

Primeiro encontro pedagógico presencial de 2021 do MEP-VRDivulgação

Publicado 30/08/2021 10:11

Volta Redonda - Os professores do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) participaram do primeiro encontro pedagógico presencial deste ano de 2021. A reunião aconteceu no período da tarde do último sábado, dia 28.

“A emoção e alegria, já na chegada à sala de aula, no bairro Niterói e nas primeiras falas e olhares demonstraram encantamento com o encontro”, disse a coordenadora pedagógica e conselheira do MEP, Nirlene Tepedino Pirassol.

O grupo seguiu as recomendações do protocolo de segurança contra a covid-19. Cerca de dez professores, preventivamente justificaram as ausências. A coordenadora também fez questão de agradecer e ressaltar a importância de cada um no processo educacional do Movimento.

“Agradeço a presença de vocês, a dedicação de cada um, cada uma, mesmo com todas as barreiras que estamos enfrentando diante do cenário atual. Precisávamos disso, nos ver, nos olhar de perto, e escutar a cada pessoa, na fala do coração. Nossas emoções neste espaço, nas falas, são sinais para seguirmos sempre juntos, em comunhão. Também quero ressaltar a força da equipe que trabalha nos bastidores, que dá suporte para que as aulas aconteçam. Obrigado Pedro, Davi e Amanda”, falou.

Alguns encaminhamentos foram decididos, entre eles, sobre a comissão étnico racial. Após uma apresentação e pontuações sobre o assunto feitas pelo professor Ezequiel da Cunha Xavier (área de exatas) ficou definido que até o mês de novembro, a comissão irá apresentar os estudos sobre tema em consonância com os elementos referentes à política educacional do Movimento.

“Avançamos nas discussões e coleta de dados, nosso compromisso, e que a equipe até novembro apresente o documento base ao Conselho do MEP”, explicou Ezequiel, representante da Comissão Étnico Racial do MEP.

A assistente social e ex-aluna do MEP, Karina Avelar, comentou sobre a necessidade de trabalhar o perfil social dos alunos com a escuta, e também pensar formas de ir aos territórios onde o MEP ainda não chegou.

“Já temos alguns acúmulos de informações de nossa realidade escolar. Contudo, precisamos avançar no processo de escuta e criarmos mecanismos para nos aproximar dos territórios periféricos, locais ainda que o MEP não tenha chegado”, analisou a assistente social, que irá articular junto com a assistente social, Audre Virgilio; a pedagoga Nirlene e a psicóloga Daniela Parente, formas de avançar no trabalho em 2022.

Na finalização do encontro, duas referências: acolhida aos professores novatos e a feliz lembrança para duas famílias, Juliana Resende e Danilo Caruso, professores, ambos no aguardo do nascimento de duas crianças em novembro.

A engenheira e professora de matemática, Jessica Gonçalves Andrade, a pedido da coordenação, falou em nome dos novos professores, Paulo Vitor, Audre Virgilio e Ezequiel da Cunha Xavier. Jessica é ex-aluna do MEP e depois de 13 anos volta como voluntária na área de exatas.

“Estou muito feliz de poder retornar a esta sala, depois de 13 anos e poder devolver aquilo que eu aprendi aqui. Minha presença, ainda muito jovem me fez entender muito coisa para além da sala de aula, por isso retorno para junto com vocês dar a minha contribuição. Agradeço a acolhida de vocês”, falou.