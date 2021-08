Neto Colucci projetou um duelo equilibrado diante da equipe pernambucana - Divulgação

Publicado 30/08/2021 08:37

Volta Redonda - O Voltaço visita o Santa Cruz-PE nesta segunda-feira, dia 30, às 20h, no Mundão do Arruda pela Série C do Campeonato Brasileiro. O tricolor de Aço vai em busca de uma vitória que o recoloca na zona de classificação para a próxima fase.

O Esquadrão de Aço contará com o retorno do técnico Neto Colucci e também do zagueiro Grasson, que estavam suspensos na rodada passada. Segundo o técnico Neto Colucci o jogo será equilibrado. Ele também falou sobre a importância da equipe buscar os três pontos após dois empates em casa.

“Quando falamos de empate em casa ou fora, para mim é a mesma coisa. Acabou sendo um resultado ruim, ainda mais pelas circunstâncias que foram. Mas já passou, aprendemos com os erros e vamos em frente. Respeitamos muito o Santa Cruz, que tem a sua história e tradição, mas o Volta Redonda também tem a sua história e vamos entrar para vencer, porque um time que quer se classificar para a segunda fase, tem sempre que entrar para buscar a vitória e é isso que iremos fazer no Arruda”, comentou.

O Volta Redonda ocupa a sexta colocação do grupo A, com 19 pontos, um a menos que o Botafogo-PB e o Ferroviário-CE, quarto e quinto colocado. O Paysandu-PA é o terceiro colocado, com 21 pontos, mesma pontuação do Manaus-AM, que tem uma vitória a mais. O líder da chave é a Tombense-MG, com 22 pontos.