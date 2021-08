Material apreendido durante ação da PM no bairro Açude 2 em Volta Redonda - Divulgação/PM

Publicado 29/08/2021 08:57

Volta Redonda - Agentes do 28ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas no bairro Açude 2, em Volta Redonda. A ação ocorreu no sábado, dia 28.

De acordo com os policiais, eles foram verificar uma denúncia sobre o tráfico de entorpecentes e observaram que no local existia uma mulher que ia até um hidrômetro do outro lado da rua onde pegava algo e entregava para as pessoas.

Uma abordagem foi feita aos suspeitos e o seguinte material apreendido: 23 pinos de pó branco, 03 buchas de maconha, 03 celulares e R$ 35,75. Ainda segundo a PM, quatro pessoas foram detidas. O registro da ocorrência foi realizado na 93ª Delegacia de Polícia.