Sete bairros terão postos de vacinação neste sábado, dia 28 - Divulgação

Publicado 28/08/2021 10:47

Volta Redonda - Neste sábado, dia 28, acontece o segundo dia da Campanha de Vacinação Antirrábica anual em Volta Redonda. Os locais de vacinação serão as unidades de saúde do Eucaliptal, Conforto, Ponte Alta, Jardim Belmonte; os CRAS do Jardim Ponte Alta e do Siderlândia; e a Praça Marechal Osório, no bairro 249. O horário de atendimento será das 8h às 17h.

Segundo a coordenadoria da Vigilância Ambiental, devem ser levados a um dos postos de vacinação, os cães e gatos saudáveis com mais de três meses de idade, os animais devem estar contidos e serem conduzidos por um adulto.

A moradora de Volta Redonda, Jael Cristina Batista Gregório falou sobre a importância de seguir com todos os cuidados com os animais. “Eu tento manter todas as vacinas em dia. Todos os anos eu levo minhas cachorras para tomar a vacina. Assim como a castração, a vacinação também é muito importante!”, disse.

A programação de vacinação foi dividida em cinco sábados. No dia 11 de setembro, os postos de vacinação serão as unidades de saúde dos bairros Três Poços, Jardim Paraíba, Vila Americana, Santo Agostinho, Volta Grande e Água Limpa; o CRAS do Aero Clube; e a Praça José L. de Castro, no Jardim Amália.

Já no dia 18 de setembro, a campanha acontecerá nas unidades de saúde dos bairros Retiro I e III, Vila Mury, Açude I e II, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Belmonte, Padre Josimo; e o Retiro II, a Escola Municipal Amaral Peixoto.

No último dia da campanha, 25 de setembro, a aplicação da vacina ocorrerá nas unidades do São Geraldo, Belvedere, Rústico, Monte Castelo, Siderópolis, Vila Rica/Tiradentes, Roma I e II; e ainda à Praça Nei do Vale, no São João.