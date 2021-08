VR participa de Fórum Regional de Turismo Fluminense - Divulgação

VR participa de Fórum Regional de Turismo FluminenseDivulgação

Publicado 27/08/2021 10:28

Volta Redonda - O município de Volta Redonda participou do Fórum Regional de Turismo Fluminense realizado nesta quinta-feira, dia 26, no Centro de Convenções General Sombra, em Vassouras. O evento da Secretaria de Estado de Turismo teve o objetivo de promover os destinos turísticos situados na região Turística do Vale do Café para as empresas visando a comercialização e formação de parcerias.

O artesanato de Volta Redonda foi representado pelo Projeto Arigó, onde diversos artesãos da cidade produzem peças com identidade cultural, fazendo uma homenagem aos trabalhadores que migraram na expansão do município.

Volta Redonda também participará promovendo toda a cadeia produtiva que atende ao Turismo de Negócios, como meios de hospedagem, alimentos e bebidas, empresas de transportes turísticos e opções de lazer, e ainda divulgando roteiros temáticos nas áreas.

Durante o evento, QR codes com roteiros virtuais que permitiram aos visitantes, conhecer a cidade foram disponibilizados com o objetivo de impulsionar diversos segmentos de mercado com os roteiros: Compras, Eventos, Áreas Verdes e Patrimônio Histórico Industrial.