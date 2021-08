Voltaço utiliza Copa Rio para rodar elenco - Divulgação/ VRFC

Publicado 27/08/2021 08:50

Volta Redonda - O Volta Redonda estreou na Copa Rio com um empate sem gols diante do Sampaio Corrêa-RJ, em partida disputada no estádio Lourival Gomes. Por também estar disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, o comandante Neto Colucci mandou a campo uma equipe alternativa.

Com isso, o jogo foi marcado também por estreias de pratas da casa no profissional do Esquadrão de Aço. O goleiro Avelino, de 22 anos, que foi titular, e o meio-campo Evertton, de 18 anos, que entrou no segundo tempo, fizeram as suas primeiras partidas com a camisa tricolor.

No Voltaço desde 2018, o goleiro Avelino comemorou a oportunidade e analisou o empate na primeira partida das oitavas de final da competição.

“Sabemos que a posição de goleiro é mais difícil de surgirem oportunidades de jogar, mas desde que cheguei ao profissional venho trabalhando muito forte, esperando chegar o meu momento. Agradeço a confiança da comissão técnica e dos meus companheiros, que me passaram muita segurança para esta estreia. Foi uma partida muito disputada, equilibrada e conseguimos terminar sem tomar gol, o que muito importante em uma disputa de 180 minutos, ainda mais com o primeiro jogo sendo fora de casa. Agora é entrarmos aqui no Raulino para jogar o nosso jogo e buscar a classificação. Mas, antes, vamos voltar o nosso foco para a Série C porque temos um confronto muito importante diante do Santa Cruz-PE e precisamos buscar os três pontos”, disse.

A partida de volta das oitavas de final da Copa Rio será no dia 7 de setembro, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final.

Reapresentação



O elenco tricolor se reapresentou na manhã desta quinta-feira, dia 26. Enquanto os atletas que estiveram em campo na estreia da Copa Rio realizaram uma atividade regenerativa na sede do clube, os demais atletas do elenco participaram de um treinamento no CT Oscar Cardoso.

Nesta sexta-feira, a programação tricolor será de treinamento em período integral. De manhã, com um treinamento de força na academia e, de tarde, no CT Oscar Cardoso. Já no sábado, a equipe fará o seu último treino em casa.

Na manhã de domingo, o Voltaço segue viagem para Recife, onde, na segunda-feira, dia, 30, às 20h, enfrenta o Santa Cruz-PE no Mundão do Arruda.