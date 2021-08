Direção do IFRJ pede apoio do MEP-VR para divulgar processo seletivo para cursos de licenciatura - Divulgação/ MEP-VR

Publicado 26/08/2021 09:43

Volta Redonda - A assistente social da equipe do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), Audre Virgílio juntamente com o diretor executivo do Movimento, José Maria da Silva (Zezinho) e a estudante do Pré-Vestibular Cidadão (PVC), Laís Soares estiveram na quarta-feira, dia 25, no IFRJ – Campus Aterrado.

Eles foram ao local após um telefonema do professor Paulo Roberto, diretor de ensino do IFRJ. A ida à unidade de ensino teve como objetivo receber os cartazes com informações sobre abertura das inscrições para graduação nas cidades de Volta Redonda e Pinheiral. O edital, as informações sobre inscrições e cursos podem ser conferidos no site https://ifrj.edu.br/

No portão, por conta dos institutos só estarem funcionando de forma remota, os integrantes do MEP-VR, receberam os cartazes e as orientações necessárias. No total são quatro cursos de licenciatura oferecidos: Licenciatura em Física e Licenciatura em Matemática, em Volta Redonda e Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Computação, em Pinheiral.

O período de inscrições termina no dia 31 de agosto e a seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas será efetuada, exclusivamente, com base no aproveitamento dos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nas edições de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020.

A Assistente Social, Audre Virgilio falou sobre a importância de divulgar a oportunidade para estudar no IFRJ.

“É de extrema importância Para nós de periferias da cidade. Vamos recomendar e incentivar para que agarrem a oportunidade com toda força. Uma oportunidade importantíssima. vou levar o cartaz para minha comunidade, no bairro Santo Agostinho. Diante do atual cenário político tão difícil, e ainda com a fala do Ministro da Educação, que a educação é para poucos, temos que desconstruir isto. Sabemos bem quem são os poucos a que se refere, certamente não somos nós das periferias”, disse.

Já Laís Soares, residente no bairro Verde Vale, estudante do MEP e extremamente dedicada à educação, tanto que já participou de gincana de Robótica Internacional, na época com 14 anos. Ela fez parte da equipe de alunos do fundamental que esteve no Japão em 2015. A aluna também valorizou a oportunidade para o ensino gratuito no IFRJ.

“Também considero importantíssimo, pois permite que todas as pessoas tenham oportunidade de informação e adentrarem às universidades. Oportunidade que não deve ser desperdiçada. O conhecimento, investigação, as pesquisas dentro das universidades são importantes e precisam ser valorizadas, embora não haja muito investimento”, lembrou Laís segurando dois cartazes nas mãos.

Ainda segundo o diretor executivo do MEP-VR , José Maria da Silva, ele soube pelo professor Paulo Roberto, via telefone, que ao IFRJ, criado em 2008, atualmente atendendo cerca de 1.000 estudantes e precisa ser ampliado.

“Houve tratativas de ampliação do campus para área ao lado de propriedade da CSN. Não logramos êxito ainda, não perdemos a esperança”, comentou o diretor do IFJR, lembrando que o retorno às aulas presenciais exigirá mais espaços.

“De fato uma área sem função social, que poderia ser destinada à comunidade, assim a empresa CSN estaria incluindo política social em seus programas”, finalizou o diretos executivo do MEP-VR, José Maria da Silva.

Propriedade da CSN ao lado do do campus Divulgação/ MEP-VR

