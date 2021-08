Voltaço é derrotado pelo Fluminense no 1º jogo das quartas do Carioca Sub-20 - Divulgação/VRFC

Volta Redonda - A equipe do Voltaço perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Carioca Sub- 20. O jogo aconteceu nessa terça-feira, dia 24. Os gols adversários foram marcados por Luan Brito e Felipe.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira, dia 2, às 15h, no estádio das Laranjeiras.

Confira como foi o jogo:

Com um começo de jogo equilibrado, a primeira chance foi dos visitantes, em um chute perigoso de Gabryel Martins, que saiu por cima do gol de Gustavo. O Voltaço respondeu com bom chute de fora da área do Ewertton, obrigando o goleiro Thiago a fazer boa defesa.

Com mais posse de bola, o Fluminense conseguiu marcar dois gols na primeira etapa, com Luan Brito, aos 24 minutos, e Felipe, aos 32 minutos.

No começo da segunda etapa, o Voltaço retornou melhor e passou a pressionar em busca do gol e assustou com Kauã e Juan, em dois chutes da entrada da área.

O Esquadrão de Aço seguiu pressionando e até chegou a balançar as redes, mas o árbitro da partida anulou o gol de Léo Melo, alegando impedimento.

Mesmo com a pressão constante na etapa final, o Voltaço não balançou as redes e os primeiros 90 minutos das quartas de final terminaram 2 a 0 para os visitantes.