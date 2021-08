Material apreendido nesta 4ª feira em Volta Redonda, no bairro Açude - Divulgação/ PM

Material apreendido nesta 4ª feira em Volta Redonda, no bairro AçudeDivulgação/ PM

Publicado 25/08/2021 14:11

Volta Redonda - Dois homens foram presos nesta quarta-feira, dia 25, no bairro Açude, em Volta Redonda. Drogas, arma e celulares também foram apreendidos no local. A ação ocorreu após denúncia de que suspeitos armados estariam na localidade.

As guarnições do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) montaram um cerco quando chegaram ao endereço e abordaram os homens. No local, o seguinte material foi encontrado: 01 pistola calibre .40 com numeração suprimida, 01 carregador de pistola cal. .40, 13 munições intactas cal. .40, 106 pinos de cocaína, 11 pedaços grandes de maconha , 13 pedaços pequenos de maconha, 02 rádios transmissores e 02 aparelhos celulares.

Publicidade

De acordo com a PM, os homens e o material apreendido foram levados para 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.