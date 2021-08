Fora de casa, Voltaço empata sem gols com o Sampaio Corrêa-RJ - Divulgação/ VRFC

Publicado 26/08/2021 08:51

Volta Redonda - O Voltaço empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa-RJ na tarde desta quarta-feira, dia 25, no estádio Lourival Gomes. Este foi primeiro jogo das oitavas de final da Copa Rio 2021.

A partida de volta será no dia 7 de setembro, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O jogo



As duas equipes travaram uma grande disputa no meio campo e levaram pouco perigo na primeira etapa. Os mandantes, apesar de ter mais a posse de bola, só levavam algum tipo de perigo em bolas áreas. Na primeira etapa, o lance de maior perigo foi do Esquadrão de Aço. Caio Vitor foi lançado em profundidade, conseguiu bom domínio entre os zagueiros, mas não conseguiu finalizar na direção do gol adversário.

No segundo tempo, o Voltaço foi melhor, levando perigo nas investidas pelas laterais. Em uma boa trama pelo lado direito, Hiroshi recebeu na entrada da área e bateu chapado, tirando tinta da trave. Após várias substituições, a partida mudou bastante, mas o Esquadrão de Aço seguiu pressionando e Michael Paulista, Natan e Orlando levavam perigo nas jogadas pelas pontas. Mas, apesar disso, o placar não saiu do 0 a 0.