Dados atualizados nesta quinta-feira, dia 26, sobre a covid-19 em VRReprodução

Publicado 26/08/2021 18:00 | Atualizado 26/08/2021 18:01

Volta Redonda - Mais quatro mortes foram registradas por covid-19 em Volta Redonda. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 26. Com a atualização, o total de óbitos em decorrência da doença chega a 1.159.

As taxas de ocupação de leitos de UTI na rede pública estão em 36% e nos hospitais particulares em 16%; já a ocupação de leitos clínicos segue em 31% na rede pública e 11% na rede privada.

Ainda segundo os dados, os casos confirmados são 35.951 e os notificados como suspeitos são 93.408.