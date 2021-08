Volta Redonda faz repescagem por idade e vacina adolescentes com comorbidades contra covid-19 - Divulgação

Publicado 27/08/2021 08:33 | Atualizado 27/08/2021 08:37

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 27, Volta Redonda realiza a repescagem de vacinação contra a covid-19 com a nova remessa de vacina que chegou ao município nesta quinta-feira, dia 26. A repescagem é direcionada para primeira e segunda dose. É necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

A aplicação da vacina acontecerá nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF), no horário das 09h às 16h. Pessoas de 18 anos e acima que ainda não tomaram a primeira dose devem procurar a unidade mais próxima de casa para fazer a vacinação.

Segunda dose

A aplicação de segunda dose da vacina CoronaVac será direcionada para vacinados com a primeira dose até 29/07/2021. A segunda dose da AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech para vacinados com a primeira dose até 06/06/2021. Para receber a segunda dose é necessária a apresentação também do cartão de vacinação Covid.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que não há remessas de AstraZeneca disponíveis. Por isso, a pessoa apta a receber a segunda dose da AstraZeneca neste dia poderá optar pela intercambialidade de vacinas e receber a segunda dose da Pfizer.

A imunização de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos continua mediante cadastramento no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br.