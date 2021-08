Volta Redonda gerou mais 482 novos empregos em julho - Divulgação

Volta Redonda gerou mais 482 novos empregos em julhoDivulgação

Publicado 27/08/2021 17:12

Volta Redonda - O município de Volta Redonda gerou 482 novos empregos com carteira assinada em julho, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. No mês de julho, a cidade admitiu 2.383 trabalhadores formais e registrou 1.901 demissões.

O setor da Indústria, com saldo positivo de 252, foi o que puxou o número de novos postos de trabalho no município, em seguido o Comércio com 114, Serviços com 111 e a Construção Civil com 5. Agropecuária não registrou admissões e nem desligamentos, de acordo com o relatório.

Ainda segundo os dados divulgados, de janeiro a julho, Volta Redonda admitiu 15.564 trabalhadores formais e registrou 13.119 demissões. Saldo positivo de 2.445 empregos. No acumulado do ano, a Indústria lidera o ranking de atividade econômica com maior geração de emprego no município com saldo positivo de 1.075, Serviços em segundo com 744, seguido por Comércio com 425 e Construção Civil 206. O setor de Agropecuária com cinco demissões.