Carreta parada no bairro Casa de Pedra em Volta RedondaDivulgação

Publicado 27/08/2021 12:58

Volta Redonda - Uma carreta desengatou do cavalo mecânico na madrugada desta sexta-feira, dia 27, e altera o trânsito na Rua Setecentos e Sessenta no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda.

O local foi sinalizado com cones e um desvio foi feito. A previsão é que o veículo de carga seja retirado na madrugada deste sábado, dia 28.

O veículo carregado com uma peça metálica de grandes dimensões seguia em direção à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), no bairro Aterrado. Por conta da dimensão do veículo a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) fazia escolta da carreta no momento do incidente.