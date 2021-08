Atacante MV fala sobre expectativa para enfrentar o Santa Cruz-PE - Divulgação/ VRFC

Publicado 28/08/2021 11:40

Volta Redonda - Na manhã deste sábado, dia 28, o Voltaço encerrou no CT Oscar Cardoso, a preparação em casa para enfrentar na segunda-feira, dia 30, o Santa Cruz-PE. O jogo será no Mundão do Arruda, às 20h. Segundo a diretoria do VRFC, a equipe viaja no domingo de manhã para Recife.

O atacante MV, artilheiro do Esquadrão de Aço nesta Série C do Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados, comentou sobre a expectativa para o jogo da próxima semana. Ele falou sobre a importância de buscar a vitória.

“Independentemente do momento que o Santa Cruz-PE vem vivendo na competição, sabemos que teremos pela frente um confronto muito difícil diante de uma equipe tradicional do futebol brasileiro. Porém, deixamos de conquistar pontos importantes no Raulino e agora precisamos buscar a vitória fora de casa para nos recuperarmos na competição, voltando ao G4. É entrar em campo concentrado os 90 minutos e impor o nosso ritmo de jogo, não dando chances para eles nos pressionarem lá trás. Vamos fortes para buscar a vitória”, falou.

Atualmente, o Volta Redonda está na quinta colocação do grupo A, com 19 pontos, a mesma pontuação do Tombense-MG, que abre o G4. Em segundo e terceiro, respectivamente, Paysandu-PA e Botafogo-PB com 20 pontos cada e o líder com 21 pontos é o Manaus-AM.