Procurador participou da roda de conversa ao lado dos coordenadores do Movimento Nacional de Luta por Moradia Divulgação

Publicado 30/08/2021 13:14 | Atualizado 30/08/2021 13:19

Procurador da República, Julio José Araújo Júnior, visitou no último sábado, dia 28, dois núcleos de moradias, sendo um em Volta Redonda e outro em Barra Mansa. Locais que o Procurador da República acompanhou e fez amizades durante o período em que atuou na região.



No período da tarde, Julio Araújo, almoçou com alguns amigos em Volta Redonda e deixou exemplares do seu novo livro recém lançado ‘Ministério Público e Movimentos Sociais’. Em seguida, foi para celebração de 11 anos da ‘Ocupação 9 de Novembro’, no bairro Santo Agostinho.



O ato foi organizado pelo MNLM, Movimento Nacional de Luta por Moradia e pode ser conferido através do link https://fb.watch/7HN0STJQ12/ . O Movimento Ética na Política (MEP-VR) participou representado pelo professor Danilo Caruso.

O Procurador participou da roda de conversa ao lado de Maria de Lurdes, Lurdinha e Paulo Cesar, Paulinho, coordenadores do Movimento. Araújo, na sua fala contou como chegou ao local em 2010, e ressaltou a importante conquista da terra.

“Pois é, o processo de reintegração de posse de vocês chegou à Justiça Federal de Volta Redonda, ocasião em que eu era juiz, provocado por um servidor disse -lhe: ‘vamos lá no local’. Outros fatos interessantes ocorreram, e hoje alegro-me de estar com vocês celebrando algo que faz vocês ficarem firmes e avançarem na construção das casas. O Estado reconhece a cidadania de você. Parabéns!”, disse Júlio Araújo, acompanhado do filho.

Em Barra Mansa, o Procurador da República, visitou o conjunto habitacional, construído no antigo Campo dos Ferroviários, na Rua Eduardo Junqueira.

“Por onde a gente passa, fica a amizade, é sempre bom voltar e celebrar”, comentou.



No local, após muita luta e negociações com participação do Ministério Público Federal (MPF), 17 famílias conquistaram o direito de morar próximo de onde foram deslocadas por conta do Projeto Pátio de Manobra. Marcelo Andrade e família, liderança local ficaram felizes em receber o procurador em sua nova casa.

“Nossa! Ficamos muitos felizes com a visita dele e da família. Estamos gostando muito, a casa é muito melhor que a anterior”, declarou Tatiana, esposa do Marcelo.