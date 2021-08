Cronograma de vacinação contra covid-19 em Volta Redonda, nesta terça-feira, dia 31 - Divulgação

Cronograma de vacinação contra covid-19 em Volta Redonda, nesta terça-feira, dia 31Divulgação

Publicado 30/08/2021 17:16

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 31, o município de Volta Redonda inicia a aplicação da terceira dose da vacina contra covid-19 em idosos a partir de 85 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que divulgou o cronograma, a aplicação vale para todos aqueles que já completaram a segunda dose há mais de seis meses, tendo sido vacinados até 28 de fevereiro com as duas doses.

Já os que tomaram a segunda dose há menos de seis meses ainda deverão aguardar para tomar a terceira dose, pois o prazo de intervalo entre doses foi determinado pelo Ministério da Saúde.

A aplicação ocorrerá das 09h às 16h, nas Unidades de Saúde dos seguintes bairros: Conforto, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande. É necessário apresentar o cartão de vacinação covid-19, que comprove a aplicação das vacinas anteriores, documento de identidade ou cartão do SUS.

Idosos acima de 60 anos residentes em ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) e acamados (com mais de 85 anos) também serão vacinados com a terceira dose nesta semana, segundo a SMS.

A terceira dose em idosos foi anunciada pelo Ministério da Saúde, com orientação de que seja aplicada a vacina Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca (Oxford), independente das doses anteriores, salvo no caso de contra-indicações específicas. A nova etapa da vacinação foi definida após reunião entre o Ministério da Saúde, representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Primeira dose



O atendimento para aplicação de primeiras doses continua nesta terça-feira, dia 31, em Volta Redonda para repescagem direcionada para pessoas a partir de 18 anos.

A aplicação da 1ª dose para adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, cadastrados no site da prefeitura, também continua nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF) da cidade, das 08h às 16h. No ato da vacinação, é necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Segunda dose

A antecipação das segundas doses das vacinas: AstraZeneca (Oxford), CoronaVac e Pfizer/BioNTech prossegue em Volta Redonda para quem foi vacinado com AstraZeneca e Pfizer até 12/06 e para vacinados com a CoronaVac até 12/08. Para receber a segunda dose antecipada, basta procurar uma Unidade de Saúde e apresentar o cartão de vacinação covid e um documento de identidade.