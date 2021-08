Mãe e filha morrem em incêndio em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Mãe e filha morrem em incêndio em Volta RedondaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 30/08/2021 15:53 | Atualizado 30/08/2021 18:16

Volta Redonda - Uma mulher e uma criança morreram em um incêndio no início da tarde desta segunda-feira, dia 30, na Rua 5-B, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas as vítimas, a mãe de 35 anos e a filha de 2 anos de idade, já estavam sem vida.



O motivo do incêndio, até o momento desta publicação, ainda não havia sido esclarecido. A Polícia Civil foi ao local e as investigações continuam. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.