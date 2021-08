Polícia Civil investiga incêndio em residência em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 31/08/2021 12:06

Volta Redonda - A Polícia Civil investiga as causas do incêndio que matou Cláudia Silva Fernandes, de 35 anos, e sua filha, de 2 anos , na tarde de segunda-feira, dia 30, no bairro Belo Horizonte em Volta Redonda. As duas foram encontradas carbonizadas dentro de um quarto da casa onde moravam na Rua 5-B.

De acordo com o Delegado da 93ª DP, Edezio Ramos, que conversou com a reportagem do Jornal O Dia, um bilhete foi encontrado pela perícia dentro da residência. O texto teria sido escrito pela mulher e relatava a intenção de tirar a própria vida, por não se conformar com a separação do marido.

“No local encontramos um bilhete escrito ao que tudo indica pela mãe que morreu no incêndio. Esse bilhete sugere a possibilidade de um suicídio. Nós estamos trabalhando, não descartamos nenhuma linha de investigação. Os peritos estão trabalhando no local, vão confeccionar seus lados, vamos ouvir testemunhas. Já ouvimos o marido da mulher e consequentemente o pai da criança. Estamos montando esse quebra-cabeça”, falou o delegado.

Ainda de acordo com o Delegado Edezio Ramos, a equipe de investigação tem um prazo “de 30 dias para trabalhar o inquérito policial.

"Ao final desses 30 dias, nós seguramente iremos conseguir dar uma resposta exatamente sobre o que aconteceu no local”, finalizou o delegado.