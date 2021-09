Cronograma de vacinação contra covid-19 em VR - Divulgação

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 segue em Volta Redonda nesta quarta-feira, dia 1º. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou a programação. Confira:

Primeira dose



A aplicação de primeiras doses será direcionada para pessoas a partir de 18 anos que ainda não tenham sido vacinadas. É necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS na Unidade de Saúde mais próxima da residência.

Também recebem a primeira dose, os adolescentes com comorbidades, de 12 a 17 anos, previamente cadastrados no site da prefeitura. É necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Segunda dose



A segunda dose será aplicada para aqueles que receberam a primeira dose da AstraZeneca e Pfizer até 12/06/21. A SMS informou que caso acabe as remessas de AstraZeneca, a pessoa apta a receber a segunda dose do imunizante poderá optar pela intercambialidade de vacinas e receber a segunda dose da Pfizer.

A vacinação acontece nas Unidades de Saúde, até às 16h e para receber a segunda dose é necessária a apresentação também do cartão de vacinação covid. Segundo a SMS, o município aguarda a chegada de novas remessas da CoronaVac.

Terceira dose



A terceira dose será ampliada nesta quarta-feira para idosos de 75 anos ou mais , vacinados com a segunda dose até 05 de março, é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses ou mais. Todas as Unidades de Saúde estão aptas a oferecer a dose de reforço, mas, há quatro unidades de referência nesse atendimento nos bairros: Conforto, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande.

É necessário apresentar o cartão de vacinação covid-19, que comprove a aplicação das vacinas anteriores, documento de identidade ou cartão do SUS.