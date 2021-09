Homens são mortos no bairro Açude II em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 01/09/2021 13:43

Volta Redonda - Dois homens foram mortos na noite de terça-feira, dia 31, em Volta Redonda. O crime ocorreu em uma casa abandonada na Rua 13, no bairro Açude II.

Policiais militares estiveram no local do crime e segundo informações, o duplo homicídio aconteceu em um imóvel que seria de propriedade de Luís Carlos Silva Gonçalves, assassinado, no dia 19 de julho de 2021, num ponto de ônibus também no bairro Açude II.

Nesta quarta-feira, dia 1º, os homens foram identificados como, Jean Guilherme Oliveira de Moraes, de 24 anos, e Eder Lúcio dos Reis Silva, de 25 anos.