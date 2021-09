Atropelamento é registrado no bairro Aterrado em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 01/09/2021 14:07 | Atualizado 01/09/2021 15:04

Volta Redonda - Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada por um ônibus do Tarifa Zero, na tarde desta quarta-feira, dia 1º, em Volta Redonda. O acidente ocorreu na Avenida Paulo de Frontin, no entroncamento com a Rua Cincinato Braga, no bairro Aterrado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para o Hospital São João Batista. De acordo com as primeiras informações, ela está em estado grave e foi levada para o centro cirúrgico da unidade médica. No local, onde aconteceu o atropelamento existe uma faixa de pedestres.

Confira a íntegra da nota divulgada pela prefeitura sobre o atropelamento:

“Sobre o acidente ocorrido nesta quarta-feira (1º) com o ônibus do Tarifa Zero na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, a Prefeitura de Volta Redonda informa que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB). O estado de saúde dela é gravíssimo. A motorista do veículo também foi levada para o HSJB em estado de choque. Toda a assistência está sendo dada, tanto para a vítima quanto para a condutora. Aguardamos que a motorista se restabeleça e que a perícia seja feita para saber, com exatidão, todas as circunstâncias sobre o acidente. A vítima é uma mulher de 77 anos.”