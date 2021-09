Neto Colucci analisou a partida diante do Santa Cruz-PE - Divulgação

Neto Colucci analisou a partida diante do Santa Cruz-PEDivulgação

Publicado 02/09/2021 07:30

Volta Redonda - O elenco do Volta Redonda se reapresentou na tarde desta quarta-feira, dia 1º, iniciando a preparação para o jogo diante do Ferroviário-CE. Partida será no sábado, dia 4, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira.

Todos os atletas participaram de um treinamento técnico e tático no CT Oscar Cardoso. Na reapresentação, o técnico Neto Colucci avaliou a partida diante do Santa Cruz-PE.

“Mais uma vez, cometemos erros, demos os gols para o adversário, o que não acontece com a gente, já que precisamos construir e suar muito para marcar. Não podemos tomar um gol do jeito que foi o primeiro, com um erro infantil. O segundo, por mais que tenha sido falta no Heitor, assim como o juiz marcou um monte no meio-campo, mas dentro da área não deu, não dá para deixarmos o adversário cabecear daquele jeito. Erros que não podem acontecer e que culminaram na nossa derrota. Com isso, a nossa missão ficou mais difícil, mas não impossível. Enquanto existir chances, continuaremos acreditando e trabalhando fortes para buscar esta classificação”, disse.

O atacante MV se recuperou da cirurgia realizada após se lesionar durante a partida diante do Santa Cruz-PE e retornou para Volta Redonda nesta quarta-feira, onde seguirá com o tratamento junto ao Departamento Médico do Voltaço. A previsão é que o atleta fique cerca de três semanas parado até retornar aos treinamentos.

Além do MV, o Esquadrão de Aço não poderá contar para a próxima partida com o volante Wallisson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o os zagueiros Grasson e Heitor, que foram expulsos.