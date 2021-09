Homem é assassinato no bairro santo Agostinho em VR - Divulgação

Publicado 06/09/2021 00:00 | Atualizado 06/09/2021 10:08

Volta Redonda - Um homem foi morto a tiros na noite de domingo, dia 05, em Volta Redonda. Ele foi identificado como Jonathan Oliveira de Souza, de 27 anos. O crime aconteceu em um bar, na Rua Curitiba, no bairro Santo Agostinho.



No momento do assassinato, uma transmissão ao vivo da missa da Paróquia do Santo Agostinho, que fica perto ao local do assassinato, era realizada. No vídeo é possível ouvir os disparos que assustaram as pessoas que participavam da celebração. O padre orientou que os fiéis ficassem dentro da igreja.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, dois homens que estavam em uma motocicleta, pararam em frente ao bar e atiraram contra o homem que morreu no local.