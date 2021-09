Volta Redonda registra dois assassinatos na noite de sábado, dia 04 - Divulgação

Publicado 06/09/2021 07:00

Volta Redonda - Dois assassinatos foram registrados na noite do último sábado, dia 04, no município de Volta Redonda.

Um dos crimes aconteceu na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços. Um homem, identificado como Carlos Alberto Souza Silva, foi morto a tiros. No local, uma idosa, foi atingida na perna por uma bala perdida. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista (HSJB).

O outro homicídio ocorreu na Avenida Othon Reis Fernandes, no bairro Retiro. Segundo as informações da PM, o corpo de Pethersom Willian dos Santos, de 30 anos, foi encontrado com as mãos amarradas e com diversas perfurações provocadas por tiros.

As ocorrências foram registradas na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.