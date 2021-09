Neto Colucci, analisa a vitória do Esquadrão de Aço sobre o Ferroviário-CE - André Moreira/VRFC

Neto Colucci, analisa a vitória do Esquadrão de Aço sobre o Ferroviário-CEAndré Moreira/VRFC

Publicado 06/09/2021 11:45

Voltaço está no G4 do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O esquadrão de Aço ocupa a terceira colocação, com 22 pontos. O técnico Neto Colucci parabenizou o elenco pela atuação. Volta Redonda - Após vencer o Ferroviário-CE por 2 a 0 no Raulino de Oliveira , no último sábado, dia 4, oA da Série C do Campeonato Brasileiro. O esquadrão de Aço ocupa a terceira colocação, com 22 pontos. O técnico Neto Colucci parabenizou o elenco pela atuação.

“Primeiro, quero parabenizar os atletas, que estão trabalhando muito no dia a dia. Tivemos, infelizmente, algumas falhas nas últimas partidas, mas, em momento nenhum, nos entregamos e desistimos. Muito pelo contrário, seguimos trabalhando forte para voltarmos a vencer. Fizemos uma grande partida diante do Ferroviário, buscamos o gol desde o início, poderíamos até ter matado o jogo mais cedo, e conseguimos conquistar este grande resultado, que nos recoloca no G4. Agradecer também a quem realmente importa e se importa com o Volta Redonda. Estamos aqui para fazer a alegria de vocês. Esta é a nossa obrigação e nunca vamos abrir mão disso, disse.

O técnico também falou sobre a atuação dos atacantes Natan e Pedrinho, que marcaram os gols da partida.

“O Natan, até falei com ele no vestiário, que não podemos desistir de ninguém. Nunca desisti de nada na minha vida e não desisti dele, assim como falei para ele também não desistir. Pedi sim para se dedicar, porque teria novamente a oportunidade de jogar. A chance apareceu, ele foi muito bem e fez o gol. Já o Pedrinho está voltando a forma. Estava precisando voltar e ganhar ritmo de jogo. Até brinquei com ele que só faz gol de falta do meu lado, assim como foi ano passado. Ele trabalha muito e futebol é isso, merecimento para quem trabalha muito”, afirmou.

A defesa do Voltaço foi formada pelos pratas da casa Davison e Dilsinho, porque a dupla de zaga considerada titular estava suspensa. Neto Colucci, explicou que os atletas mostraram segurança, assim como todo o sistema defensivo que voltou a terminar uma partida sem tomar gol.

“Não existe isso de titular e reserva, mas sim quem está jogando no momento. Até porque, a Série C é um campeonato longo, competitivo e quem entra está dando conta do recado, como foi hoje com o Davison e o Dilsinho. Parabéns para eles foram muito bem e seguros, assim como o Vinícius, que mais uma vez teve uma atuação segura, destacou.