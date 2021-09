Veículo capota no bairro Aterrado em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 07/09/2021 17:15

Volta Redonda - Na noite de segunda-feira, dia 06, um carro capotou no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O acidente ocorreu na Avenida Paulo de Frontin, perto de um cruzamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo era um jovem, de 24 anos, que disse que perdeu o controle da direção. Ainda segundo os bombeiros, o motorista estava sozinho no carro e não teve ferimentos.

No local, o trânsito apresentou lentidão durante a retirada do veículo.