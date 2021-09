Voltaço está eliminado da Copa Rio - Divulgação

Publicado 07/09/2021 18:39

Volta Redonda - Na tarde desta terça-feira, dia 7, o Voltaço foi derrotado por 2 a 0 pelo Sampaio Corrêa-RJ, no estádio Raulino de Oliveira. Os gols do jogo foram marcados por Elias e Alexandro. Com a derrota, o Volta Redonda está eliminado da Copa Rio 2021.

O jogo



O Sampaio Corrêa-RJ abriu o placar aos cinco minutos de jogo, com Elias, batendo pênalti. O Voltaço passou a pressionar em busca do empate, porém, esbarrava na defesa adversária.

Os visitantes ficaram com menos um jogador aos 34 minutos, após Canela receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. Com um jogador a mais, o Esquadrão de Aço criou a sua melhor chance na primeira etapa com Rômulo Cabral, em cabeçada após cruzamento de Marcinho.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda também ficou com um jogador a menos, após o goleiro Avelino receber cartão vermelho. Com os dois times com dez em campo, o jogo ficou aberto.

O Voltaço quase empatou em uma cabeçada de Natan, mas Rafael fez grande defesa. De tanto pressionar, o gol tricolor até saiu, mas o árbitro marcou toque de mão de Rafael Tanque, anulando o lance. Em seguida, em um contra-ataque, o Sampaio Corrêa-RJ chegou ao segundo gol nos acréscimos, com Alexandro.