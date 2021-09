Reapresentação do Voltaço - Andre Moreira

Publicado 08/09/2021 16:29

Volta Redonda - Na tarde desta quarta-feira, dia 8, aconteceu a reapresentação da equipe do Voltaço. O time se prepara para enfrentar a Jacuipense-BA pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste sábado, dia 11, às 21h, no estádio de Pituaçu.

Na reapresentação, o técnico Neto Colucci falou sobre a derrota para o Sampaio Corrêa-RJ , que eliminou o Esquadrão de Aço da Copa Rio. Ele reconheceu que a equipe não jogou bem e comentou que é preciso assimilar rápido o revés, porque no sábado o Voltaço já tem outra decisão pela frente.

“Entramos um pouco desconcentrados, cometemos, mais uma vez, uma falha gritante, que culminou no pênalti e no gol deles logo no começo do jogo. Tentamos correr atrás, principalmente no segundo tempo, quando conseguimos levar um pouco mais de perigo, mas, no geral, foi uma derrota merecida, porque fizemos uma partida muito abaixo do que estamos jogando nesta temporada. Que a gente saiba sofrer esta eliminação, assimilar os erros e trabalhar, porque temos um jogo decisivo no sábado pela Série C, onde precisamos vencer para nos manter no G4 e seguir na zona de classificação para a próxima fase”, disse.

A preparação em casa para o confronto diante da Jacuipense-BA encerrou com um treinamento coletivo no CT Oscar Cardoso, comandado por Neto Colucci. Na véspera do jogo, está previsto um treino no CT da Juazeirense.

A delegação tricolor viaja para a Bahia nesta quinta-feira, dia 09, com o voo direto saindo do Galeão às 12h. O Volta Redonda é o quarto colocado do grupo A, com 22 pontos, um a menos que a Tombense-MG, terceiro colocado.