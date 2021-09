Ação da PM no bairro Minerlândia em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 09/09/2021 01:25

Volta Redonda - Uma mulher, de 37 anos, foi presa na tarde desta quarta-feira, dia 08, em Volta Redonda. Contra ela, existia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Segundo a PM, ela foi encontrada durante uma ação realizada por policiais militares do Serviço Reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) que foram verificar uma denúncia de guerra de facções no bairro Minerlândia.

No local, os agentes abordaram várias pessoas com atitudes suspeitas e entre elas, encontraram a mulher. Após consulta, os policiais constataram que havia o mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal do município de Rio das Ostras.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi encaminhada para a 93ª Delegacia de Polícia Civil, em Volta Redonda.