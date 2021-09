Técnico Neto Colucci encara partida como uma final de campeonato - Divukgação

Publicado 10/09/2021 12:38

Volta Redonda - Neste sábado, dia 11, o Voltaço visita a Jacuipense-BA, às 21h, no estádio do Barradão, em um jogo decisivo na briga pela classificação para a próxima fase. O Volta Redonda está no G4 do grupo A e a dois pontos do líder.

Diante deste cenário, o técnico Neto Colucci comentou que o jogo será como uma final de campeonato para o Esquadrão de Aço.

“Toda partida agora é uma guerra. É um jogo de classificação, uma final para o Volta Redonda, assim como também é muito importante para a Jacuipense, que está brigando para sair da zona de rebaixamento. Temos que ir com foco total, buscando a vitória, que nos aproxima cada vez mais do nosso objetivo, que é se classificar para a próxima fase e depois subir para a Série B. É ter inteligência para jogar e entrar para competir forte os 90 minutos, da mesma maneira que jogamos diante do Ferroviário, buscando o gol incessantemente e estando equilibrado lá atrás para não tomar o gol. Assim estaremos mais perto do nosso objetivo que é voltar com a vitória”, disse.

Nesta partida, o Voltaço não poderá contar com o meia Luciano Naninho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, mas os zagueiros Heitor e Grasson retornam após cumprirem suspensão automática na rodada passada.