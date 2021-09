Previsão para início do ensino híbrido na rede municipal é na segunda-feira, dia 13, em VR - Geraldo Gonçalves

Publicado 10/09/2021 17:05

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 13, acontece o retorno das aulas presenciais em 104 unidades da Rede Municipal de Ensino, inclusive creches, de Volta Redonda. A Secretaria Municipal de Educação (SME) se prepara para receber cerca de 20 mil alunos. O retorno acontecerá em sistema híbrido - online e presencial – desde a Educação Infantil até o Ensino Médio – incluindo EJA (Educação de Jovens e Adultos). Estão previstas atividades remotas para o complemento da carga horária diária.

Segundo a SME, o limite de até 50% de alunos em sala de aula será respeitado. Além do quantitativo, será levado em conta o tamanho de cada sala. Se o número de estudantes for maior que os 50%, a turma terá um rodízio: um grupo por semana. Quem não estiver na sala de aula, estará acompanhando pela plataforma online.

A presença do aluno em sala de aula será decidida pelos pais ou responsáveis. No caso dos maiores de idade e do EJA, eles poderão optar pelo espaço físico ou virtual de ensino. Os que decidirem retomar as aulas presenciais assinarão um termo de compromisso com as orientações e normas de segurança.

Ainda de acordo com a SME, as aulas remotas seguirão somente para aqueles que não aderirem ao modelo presencial. No caso dos estudantes que não têm acesso à internet, a Secretaria irá providenciar o material impresso. Os estudantes que queiram fazer refeições no colégio terão direito, conforme horário pré-estabelecido pela unidade escolar.

A carga horária presencial diária para Educação Infantil será de duas horas, podendo ser ampliada em outubro para três horas. O restante da carga horária será computada no ensino remoto. Já para os anos iniciais do Ensino Fundamental, as turmas terão carga presencial diária de duas horas e trinta minutos, e espera-se que em outubro, essa carga seja aumentada para três horas. Não haverá intervalo. O restante da carga horária será computada no ensino remoto e nas atividades pela plataforma.

Para os anos finais do Ensino Fundamental, as aulas terão 50 minutos; os estudantes ficarão na escola por três horas diárias; entre as aulas não haverá intervalo. Terão 10 minutos na entrada e 5 minutos entre uma aula e outra para os protocolos de higienização. O restante da carga horária será cumprido por meio das atividades remotas ou impressas oferecidas diariamente aos alunos.

O Ensino Médio, as turmas do noturno terão todas as aulas presenciais; turmas do diurno terão de quatro a cinco aulas presenciais diárias, com intervalo após a segunda aula. Já a carga horária para Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos anos iniciais, as turmas terão aulas presenciais diariamente das 18h às 20h. Nos anos finais, as turmas terão aulas presenciais diariamente das 18h20 às 20h20. O restante da carga horária será computada no ensino remoto e nas atividades pela plataforma, informou a SME.