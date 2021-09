Cerimônia de troca de comando do 28º Batalhão de Polícia Militar em Volta Redonda - Denise Azevedo

Publicado 10/09/2021 15:57

Volta Redonda - A cerimônia de passagem de comando do 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 10. A solenidade foi realizada na sede do Batalhão, no bairro Voldac.

A troca de comando foi conduzida pelo coronel Marcelo Moreira Malheiros, comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), em Volta Redonda. Em sua fala, o coronel ressaltou a competência da comandante Andreia.

“Quero parabenizar pela jornada dupla. Você como mulher, esposa, mãe, você exercia muito bem. Em todos os momentos que eu precisei estava sempre atenta. Não é à toa que o Batalhão é o primeiro na produtividade operacional do 5º CPA. Parabenizo aqui na frente de todos”, citou coronel Malheiros.

O tenente-coronel André Santos de Souza, de 49 anos, assume a frente do 28º BPM no lugar da tenente-coronel Andreia Ferreira da Silva Campos, que segue para a 4ª CPA, em Niterói. Durante a cerimônia de posse, o novo comandante destacou o trabalho realizado no Batalhão.

“Os números apresentados não permitem qualquer contestação da competência da comandante Andrea. Avanços nas áreas operacional e administrativa são facilmente conferidos no site do ISP, Instituto de Segurança Pública. Eu assumo essa responsabilidade, vou procurar dar continuidade ao trabalho realizado”, disse.

A tenente-coronel Andréia Ferreira em seu discurso agradeceu o empenho de todos, o que possibilitou o 28º BPM ser destaque no Estado do Rio, “não posso deixar de destacar o trabalho incansável dos oficiais e praças. Também não posso deixar de destacar, o maior tesouro para todo comandante, nós ficamos nesses 575 dias e não tivemos nenhum policial morto ou ferido em combate. Isso não tem preço”, falou a tenente-coronel.

O 28º Batalhão que agora tem o tenente-coronel André Santos de Souza como comandante é responsável por quatro municípios da região, Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro.